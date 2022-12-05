شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يعزّي في وفاة رجل القانون شيخ طارق المحامي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - خاص

بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي "محسن يحيى طالب"، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل القانون "شيخ طارق محمد عبدالله" (المحامي) الذي وافاه الأجل مساء أمس السبت بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة القانون.

وعبّر رئيس مجلس القضاء، في برقيته، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد ومشاطرته لهم أحزانهم في هذا المصاب الأليم.

وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمناقب الفقيد، خلال فترة عمله في مجال القانون والمحاماة، لما تميز به من رجاحة عقل، وكان صوت الحق لكثير من المظلومين، مؤكداً أن العاصمة عدن والوطن أجمع خسرا برحيله واحداً من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والصدق والإخلاص.

وابتهل رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى المولى عزّ وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

*إعلام مجلس القضاء الأعلى