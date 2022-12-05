شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس جانبا من اجتماع مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رأس الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاحد في قصر معاشيق، جانبا من جلسة مجلس الوزراء وذلك بحضور رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس جانبا من اجتماع مجلس الوزراء

وفي الاجتماع حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة على مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف اجهزتها المعنية، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من اجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

كما حث الحكومة على مواصلة اجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت المدنية، وحرية الملاحة الدولية.

وحيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الميادين والجبهات دفاعا عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.

كما حيا تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة على مواقفهم المشرفة إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مختلف المستويات.

وذكر الرئيس بالآمال الشعبية العريضة التي سادت غداة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واهمية الاستجابة لها بمزيد من الخدمات، والسياسات الموجهة للتخفيف من المعاناة الانسانية، ومكافحة الفساد وترشيد الانفاق.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.

ووجه بهذا الخصوص بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من ابناء مسؤولي الدولة بمن فيهم اي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الاولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.

كما وجه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر ابناء واقرباء المسؤولين من الدرجة الاولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، واحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة.

ووضع فخامة الرئيس مجلس الوزراء امام نتائج جولاته الخارجية وضرورة استيعاب مخرجاتها ببرامج حكومية مزمنة من شانها استعادة ثقة الشركاء الاقليميين والدوليين، واستقطاب الاستثمارات المتاحة في مختلف المجالات.

بعد ذلك واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات الراهنة والمهام الماثلة امام الحكومة بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

واستعرض المجلس، الإجراءات المطلوبة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخاصة بإلغاء أسماء المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة، وكذا حصر أبناء واقرباء المسؤولين المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية.. وكلف الوزارات والجهات المختصة بالعمل الفوري على تنفيذ التوجيهات والرفع بتقارير إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

واجرى مجلس الوزراء تقييما حول مستوى تنفيذ الإجراءات والاليات الحكومية المقرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، إضافة إلى الاجراءات المتخذة لردع انتهاكات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، واحتواء تداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني، وتامين الملاحة الدولية وامدادات الطاقة العالمية.

وجدد المجلس التأكيد على التزام الدولة والحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الارهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية.. محملا مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على تصعيدها الإرهابي في الجوانب الإنسانية وعرقلة جهود إحلال السلام، وتعميق معاناة الشعب اليمني.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية من وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، والشؤون القانونية، لدراسة ما يخص مرتبات الموظفين النازحين، والرفع بالمقترحات اللازمة إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المياه والبيئة وشبكة خبراء المياه العربية، لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن.