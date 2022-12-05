منذ 8 أشهر.. مليشيا الانتقالي تواصل الاخفاء القسري للجندي "رضوان الجفري"

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر حقوقية غير رسمية، إن مليشيا المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن عمدت إلى تعذيب الجندي المخفي قسرًا "رضوان عبدالله الجفري" خلال التحقيق معه الممتد منذ اختطافه في أبريل من العام الجاري.

وأوضحت المصادر لـ"يمن شباب نت" أن المعلومات المتوفرة عن أوضاع المخفيين في سجون مليشيا المجلس الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين شحيحة للغاية، ولا يتم التوصل إليها بسهولة.

وأشارت إلى أن المخفي "الجفري" والذي يعمل جنديا في أمن ميناء الزيت، اختطف من منطقة الحسوة في مديرية البريقة، وهو في طريقه إلى مقر عمله، ولم يصل أسرته اي نبأ عن شؤونه من ذلك الوقت.

وحسب المصادر، فأن أسرة الجفري تعيش ظروفًا نفسية صعبة، خصوصا والدته الكبيرة في السن التي زادت ظروف اختطاف نجلها من وضعها الصحي سوءا.

ولا تتوفر إحصائيات كاملة عن اجمالي عدد المخفيين قسرا في السجون السرية التابعة لمليشيا الانتقالي رغم ضغوطات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية باتجاه إغلاقها والكشف عمن فيها وإحالتهم للجهات القضائية.