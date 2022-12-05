توقف 40 بالمائة من محطات التوليد.. نفاذ الوقود يهدد بإغراق مدينة "عدن" بالظلام

المنامة - ياسر ابراهيم - تزايدت ساعات انقطاع خدمة الكهرباء في العاصمة العاصمة المؤقتة عدن؛ جراء التوقف التدريجي لمحطات توليد الخدمة عقب نفاد الوقود.

وناشدت المؤسسة العامة للكهرباء مجلس القيادة الرئاسي للإسراع بتوفير وقود محطات الكهرباء، من مادتي الديزل والنفط الخام الخاص بمحطة بترومسيلة قبل خروج ما تبقى من المحطات.

ووفق البلاغ الصحفي الذي نشرته المؤسسة وحصل "يمن شباب"، على نسخة منه فقد خرجت 40% من منظومة توليد الكهرباء عن الخدمة فيما سيخرج الباقي تباعا حال لم تصل امدادات الوقود.

ووفق مصادر حكومية مطلعة فإن مخاوف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة حال دون إرسال شحنة الوقود الخام من ميناء النشيمة بمحافظة شبوة الى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت المصادر لـ"يمن شباب"، أن المخاوف متعلقة باستهداف مليشيا الحوثيين لإمدادات الوقود سواء أتم عبر البحر أو البر.

