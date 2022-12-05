التعليم العالي تعلن نتائج المفاضلة لمنح التبادل الثقافي للعام 2023-2024

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، اليوم الأحد، عن نتيجة امتحان المفاضلة على منح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2023-2024، والذي عقد في يوم السبت الموافق 26/11/2022 في المراكز الامتحانية المحددة سلفاً.

ونوهت الوزارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، للطلاب الراغبين بالتظلم عن فتح باب التظلمات خلال الفترة ابتداء من اليوم الأحد الموافق 04/12/2022 وحتـى الخميس 08/12/2022، وذلك بحضور الطالب شخصياً أو من ينوب عنه.

واشترطت لمن يريد التظلم إحضار الوثائق الآتية: شهادة الثانوية العامة الأصل، اثبات الهوية الأصل، سند الرسوم الأصل الخاص بالتسجيل، سند رسوم الأصل الخاص بالتظلمات (5000 ريال) تدفع في حساب الوزارة لدى صرافة بن دول او أحد وكلائه.

للإطلاع على الأسماء اضغط على الرابط التالي: https://moheye.net/

يأتي هذا في ظل الحملة الاعلامية الكبيرة التي تتعرض لها وزارة التعليم العالي وذلك بعد تسريب كشف اسماء الطلاب الحاصلين على المنح والمساعدات المالية والتي كانت غالبيتها لأبناء مسؤولين وقيادات عسكرية ومدينة في البلاد.