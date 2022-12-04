شكرا لبحثكم عن خبر توقف اكبر محطة كهرباء في عدن بسبب الديزل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جرى في الساعة الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الأحد إيقاف محطة بترومسيلة بالكامل بعد نفاد وقود النفط الخام. ونشر إعلام كهرباء عدن توضيحا فيما يلي نصه : في الساعة الحادية عشر والنصف مساءً تم إيقاف محطة بترومسيلة بالكامل بعد نفاد وقود النفط الخام ،،، الوضع حالياً ساعتين إلى ساعتين ونصف إنطفاء ثلاث ساعات ونصف إلى أربع تشغيل "يختلف البرنامج بحسب ذروة الأحمال" الحل تزويد كافة المحطات العاملة بالديزل بمخصصها اليوم لرفع التوليد وتعويض فاقد خروج محطة بترومسيلة إلى حين توفير وقود النفط الخام وإعادة المحطة للخدمة،،،

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