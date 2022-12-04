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اتفرج علي المتعه .. ندي كامل جنت الشباب بوصله رقص بلدي اظهرت المحظور داخل غرفه النوم

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فنون - ياسمين عبد العظيم - خطفت المصريه ندى كامل انظار الشباب والمراهقين بعد حضورها المهرجان السينمائي في دولته ال 44 وظهرت بالفستان الذهبي الذي اشعل حماس الشباب واوضحت ندى كامل خلال لقاء تلفزيوني على انها تعمل على مشاركه جمهورها والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على كل الصور والجلسات

التي تقوم بها وقام احد الصحفيين في المهرجان بسؤال ندى كامل سؤال غير موفق وهو هل ندى كامل متزوجه من المطرب الشعبي عمرو كمال تابع التفاصيل.

بعد السؤال الغير موفق للصحفي قامت ندى كامل بالاجابه والرد على هذا السؤال الغريب للصحفي وهو عدم الزواج بينها وبين المطرب الشعبي عمر كمال وانها عباره عن صداقه فقط شاهد التصريحات بالكامل

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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