العليمي يلتقي رئيس الفريق السياسي والعسكري السعودي لدعم المجلس الرئاسي

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد رئيس الفريق السياسي والعسكري (السعودي) لدعم مجلس القيادة الرئاسي عبدالهادي بن جبران آل مالح.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "تطرق اللقاء الى تطورات المشهد اليمني، واليقظة العالية للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية على مختلف الجبهات".



كما تناول اللقاء التصعيد الإرهابي الحوثي على المنشآت النفطية والاقتصادية وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وحرية التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين.



وأكد اللقاء أهمية وحدة الصف بين مختلف القوى الوطنية وتعزيز تحالفها العريض في مواجهة المشروع الانقلابي المدعوم من النظام الإيراني.



والسبت، عاد رئيس المجلس الرئاسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من دولة الإمارات بعد شهر من مغادرتها، في ظل خلافات وانقسامات داخل المجلس، خاصة بين عضو المجلس عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا والرئيس العليمي.

