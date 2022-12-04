البحسني يوجه بتقديم الدعم اللوجستي للمناطق العسكرية للتصدي للهجمات الحوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، الأحد، بتقديم الدعم اللوجستي اللازم للمناطق العسكرية، وخاصة المنطقة الثانية بما يمكنها من التصدي للهجمات الحوثية، وحماية وتأمين المنشآت الاقتصادية الوطنية في محافظة حضرموت.



جاء ذلك خلال لقائه بمدينة المكلا محافظة حضرموت، مساعد وزير الدفاع لشؤون الدعم اللوجستي اللواء الركن دكتور صالح محمد حسن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وجرى خلال اللقاء مناقشة "مستوى الدعم اللوجستي الذي تقدمه وزارة الدفاع للقوات المسلحة، وإمكانية زيادة الدعم بما يمكن المناطق العسكرية من التصدي للهجمات الحوثية الإرهابية، وأداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار".



وأشاد البحسني، بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الدفاع، في سبيل إنهاء التمرد والانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة ومؤسساتها، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.



من جانبه، ثمّن مساعد وزير الدفاع، جهود مجلس القيادة الرئاسي ومساعيه لدعم القوات المسلحة في معركتها المصيرية ضد المليشيات الحوثية، مؤكداً حرص وزارة الدفاع على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والعمل بها.



وخلال الأسابيع الماضية تعرض ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت لهجمات شنتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بطائرات مسيرة مفخخة ما أدى إلى توقف تصدير النفط الخام.

