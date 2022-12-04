مأرب.. تدشين مشروع بطاقة التأمين الصحي لأسر الشهداء

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، اليوم الأحد، مشروع بطاقة التأمين الصحي لأسر الشهداء الذي تنفذه الرابطة الوطنية لأسر الشهداء بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة.



وخلال التدشين أشاد الباكري بفكرة البطاقة التأمينية الطبية لأسر الشهداء، مؤكدا أن ذلك سيخفف من معاناة ذوي الشهداء الأبطال الذين ضحو بأرواحهم لأجل الوطن.



وأشار الباكري في كلمة له إلى دور السلطة المحلية في رعاية أسر الشهداء والجرحى، مشددا على أهمية الدور المجتمعي في ذلك.



من جانبه أكد مدير مكتب الصحة في محافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أن إسناد وعون أهالي الشهداء واجب على الجميع السلطة المحلية، والمجتمع.



واوضح، أن مشروع بطاقة التأمين الصحي والذي يأتي برعاية اللواء سلطان العرادة نائب رئيس مجلس القيادة، ووزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح واحد من مشاريع دعم أسر الشهداء.



بدوره أوضح الدكتور شوقي الميموني أن بطاقة التأمين الصحي ستوفر كافة الخدمات الصحية لأهالي الشهداء، حاثا كافة أهالي الشهداء على المطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن الرابطة ستكون عونا لهم في ذلك.

