شكرا لبحثكم عن خبر واي تيلكوم: سنبيع الشرائح عبر وكيلنا"هاي تيك" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت واي تليكوم عن بدء بيع شرائح الاتصال والانترنت في العاصمة المؤقتة عدن، بتقنية 4G وبسعر خمسين ألف ريال يمني للشريحة، حيث توفر القيمة خدمة الانترنت والاتصال لمدة شهرين.
وأكدت الشركة ان البيع للشرائح حصريا في مقر الشركة في كريتر وفروع وكيلها في عدن شركة هاي تك لخدمات الاتصالات والجوال المحدودة.
وأهابت شركة واي تليكوم بالاخوة المواطنين عدم شراء الشرائح من غير منافذها المعتمدة، وعدم دفع أي مبالغ غير المبالغ المعلنة من قبلها.
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