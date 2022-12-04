شاهد .. أعنف مشهد جسدت فيه إلهام شاهين دور زوجة عادل إمام وعندما التقى الزوجان في ليلة الدخلة تحول التمثيل إلى حقيقة

فنون - اميرة عبد العظيم - وصف بأنه أوقح مشهد في تاريخ السينما المصرية جسدت فيه إلهام شاهين دور زوجة عادل إمام وعندما التقى الزوجان في ليلة الدخلة تحول التمثيل إلى حقيقة وعاشرها على السرير معاشرة الأزواج

يعد فيلم "الهلفوت" الذي عرض في منتصف عام 1985، من أقوى أفلام السينما المصرية، وحقق أعلى رقم للإيرادات في ذلك، بأكثر من 10 ملاين جنية، وتم توزيع أكثر من 100 ألف نسخة من الفيلم في دول الخليج، ولكن رغم النجاح الكبير الذي حققه الفيلم إلا أنه تعرض للكثير من الانتقادات بسبب المشاهد الجريئة التي أحتوى عليها، وجمعت بين الفنان عادل إمام الذي كان يجسد دور "عرفة"، والفنانة إلهام شاهين التي جسدت دور "وردة"، زوجة الحمال عرفة.

وخلال الأيام الماضية أعادت قنوات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، نشر أبرز المقاطع الجريئة التي أحتوى عليها فيلم الهلفوت، وكان أبرزها المشهد الذي ظهر فيه الحمال عرفة (عادل إمام)، في ليلة دخلته على الأرملة الفاجرة وردة (إلهام شاهين). وقد ظهر الحمال عرفة في المشهد المثير للجدل وهو يشرح لعروسته وردة عن جودة ومتانة سرير الذي سينامون عليه، ثم مالبث أن هجم عليها ورماها على السرير وقال كلمته المشهورة "عايزين نجرب السرير"، ليرتفع بعدها صراخ إلهام شاهين ممزوجاً بصوت السرير، في مشهد معاشرة أقرب ما يكون للحقيقة.

ولم يكتفي عرفة بمعاشرة وردة على السرير، فقد أراد أيضاً تجربة البلاط، وبدأ بمعاشرتها على الأرض بطريقة مثيرة وكأنهم أزواج حقيقيون.

وفيلم الهلفوت، هو فيلم مصري عرض فى دور العرض السينمائى منتصف عام 1985، وهو من بطولة الفنان الكبير عادل إمام الذي جسد دور الحمال "عرفة"، والفنانة إلهام شاهين التي جسدت دور زوجة عرفة، والفنان سعيد صالح بدور عامل مقهى السكة الحديد "دسوقي"، والنجم حسين الشربيني بدور الثري "كيلاني بيه"، والفنان صلاح قابيل بدور الفتوة "عسران".

وفيلم الهلفوت من تأليف وحيد حامد ومن إخراج سمير سيف.

قصة فيلم الهلفوت

تدور الأحداث حول الشيال عرفة مشاوير ( عادل إمام ) الذي يعاني من بعض من الإعاقة العقلية والذي نزح من قرية صغيرة ومن عائلة معدمة وليس له أهل ويعمل شيالًا ليعيل نفسه. وليس له سوى صديقه دسوقي ( سعيد صالح ) والذي يعمل في بوفية المحطة ويمتلك نفس الظروف الصعبة .

وهناك أيضاً عسران الضبع ( صلاح قابيل ) القاتل الأجير الذى يخشاه الجميع ويتملكهم الرعب من مجرد ذكر اسمه. بينما هناك وردة ( إلهام شاهين ) الأرملة الشابة التي تتطلع للزواج من طلعت العجلاتي وتقيم وردة مع والدتها بائعة الفجل زنوبة ( وداد حمدي ) .

في إحدى حفلات الزار الماجنة التي تقيمها القوادة الست تفيدة كستار للدعارة، ويكون عرفة مشاوير يعمل كخادم يتولى طلبات ضيوف تفيدة. وتسيطر على عرفة رغبته في إطفاء رغباته الجن*سية المكبوتة مثلما يشاهد الرجال والنساء في حلقة الزار الماجنة. عندما يحاول إشباع رغباته لا يكون مصيره سوى الضرب والطرد .

زواج عرفة ووردة

وتمضي أحداث فيلم الهلفوت وفي أحد المواقف، عندما يطلب منه أن يحضر طعاماً إلى منزل عسران. وهناك تشاء الصدفة أن يشاهد ويعلم كم أن عسران يعاني من الضعف. وبعدها يفكر عرفة مشاوير في الزواج من وردة ويذهب إلى لقاء والدتها زنوبة .

لكن وردة ترفض رفضاً باتاً الزواج منه حتى أنها تذهب إلى عسران وتخبره ما حدث، لكنها تفاجأ برد عسران الذي يخبرها أنه زوج مناسب. ويحدث نفس ذلك مع طلعت العجلاتي حيث يجدها فرصة سانحة للتهرب منها ويخبرها أن توافق على الزواج.

عندما ترى وردة ما حدث من طلعت وعسران تقتنع وترضخ للأمر الواقع وتقبل بعرفة زوجًا لها .

ويتم الزواج بين عرفة مشاوير ووردة وفي شهر العسل ينكب عرفة على تعويض كبته وحرمانه .حتى تنفذ جميع أمواله التى سبق وإدخرها ولا يجد أمامه سوى الخروج للعمل مرة أخرى.

بداية تحول عرفة مشاوير

يفاجأ عرفة عندما يخرج للعمل مرة أخرى بفقده مكانته كشيال في سوق العمل وأن حنفب سوكة ( حمدى الوزير ) قد حل مكانه لدى أصحاب الأعمال. كما يرى الجميع أنه لم يعد قادراً على ممارسة عمله القديم بعد أن أصبح ثقيل الحركة بعد الزواج. وهنا لا يجد أمامه سوى الذهاب إلى قهوة المحطة للقاء صديقه الوحيد دسوقي ليشكوا إليه همه.

وتأتي نقطة التحول الحقيقة في فيلم الهلفوت وذلك في المحطة يحدث أن أتى مرسي رجل كيلاني بك ( حسين الشربينى ) والذي يريد مقابلة عسران ويسأل عنه. وهنا يخبره عرفة مشاوير أنه هو عسران ويصدق دسوقي على ذلك، وهنا يخبره مرسي أن كيلاني بك يريد قتل منافسه فؤاد المنياوي. ويعطي مرسي لعرفة مشاوير ألفين من الجنيهات كعربون المهمة، ويقتسمها مع صديقه دسوقي .

لم يلبث إلا أن بدأ البذخ والتبذير يظهر على عرفة وبعد مرور بعض الوقت ولم يقتل فؤاد المنياوي. يذهب مرسي مرة أخرى لمقابلة عسران والذي يفاجأ بما قاله له مرسي أنه سبق أن قابل شخصاً وأدعى أنه عسران وأخذ منه ٢٠٠٠ جنيه

مواجهة عسران مع عبده مشاوير

وعند تلك النقطة تتحول أحداث فيلم الهلفوت جذرياً بعد أن يعرف أن عرفة من أدعى أنه عسران . ويتصارع عرفة مع عسران على شريط القطار ولكن عسران يموت فجأة وعند ذلك يقبض على عرفة بتهمة قتله. ولكن لا يلبث إلا أن يتم الإفراج عنه بعد أن يصل تقرير الطب الشرعي أن عسران توفى جراء إصابته بأزمة قلبية.

بينما يشتهر عرفة مشاوير في المحيط بأنه قاتل عسران، ومن ناحية أخرى يقرر كيلاني بك التخلص من عرفة لأنه يدرك سره . ويلجأ كيلاني بك إلى قاتل مأجور آخر وهو الشلقامي للتخلص من عرفه مشاوير ودفن سره معه .وذلك بعد أن أافق مع عرفة في نفس الوقت على مضاعفة أجره لقتل فؤاد المنياوي. وعندما يحاول الشلقامي القاتل المأجور قتل عرفة لا ينجح في ذلك ويسقط دسوقي قتيلاً ويفر عرفة من قبضته .

أحداث نهاية فيلم الهلفوت

بعد مقتل دسوقي يجن جنون عرفة ويقرر الانتقام من كيلاني بك، ويشتري لتنفيذ مهمته تلك بندقية آلية. وفي نفس الوقت تكون زوجته وردة في حالة اضطراب وتشوش فكري وتذهب إلى كيلاني بك محاولة استعطافه ليترك عرفة مشاوير وشأنه.

ويتعقد الموقف عندما يذهب عرفة لتنفيذ ما قد قرره سابقاً من الانتقام لمقتل صديقه دسوقي وقتل كيلاني بك. وأثناء محاولة إنقاذه وردة يطلق رجال كيلاني النار وتسقط وردة صريعة، ويقف عرفة مشاوير مطلقاً الرصاص على الجميع من سلاحه الآلى. ويتحول عرفة مشاوير إلى قاتل مأجور وتنتهي أحداث فيلم الهلفوت .

أجر عادل إمام بفيلم الهلفوت

حصل عادل إمام بفيلم الهلفوت على 60 ألف جنية، وهو أعلى أجر في تاريخ السينما المصرية منذ بدايتها إلى عام 85.

وبلغت ‏إيرادات فيلم الهلفوت أكثر من 10 ملاين جنية وهو رقم كبير في ذلك الوقت، وقد تم توزيع أكثر من 100 ألف نسخة من الفيلم في دول الخليج.

رأي النجوم بفيلم الهلفوت

‏يقول عادل إمام : لقد صرفت اخر جنيه كنت أملك قبل توقيع عقد الهلفوت بنصف ساعة و بعد الهلفوت " بقي عندي رصيد بالبنك و عربية مرسيدس و طباخ".

أمام إلهام شاهين، إنها أصبحت نجمة بعد مشاركتها في بطولة فيلم"الهلفوت" مع الزعيم عادل إمام، وقالت خلال تصريحات سابقة ببرنامج تلفزيوني برفقة الإعلامية لميس الحديدي علي قناة Ontv، بأنه كانت تعتبر نفسها نجمة تلفزيونية قبل فيلم"الهلفوت" لكن بعد هذا الفيلم أصبحت تعد من نجمات السينما.