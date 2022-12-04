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لحج.. مسؤول أمني يغلق مقر المجلس المحلي في طور الباحة على خلفية إقالته

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المنامة - ياسر ابراهيم - يواصل مسؤول أمني سابق في محافظة لحج (جنوبي اليمن)، إغلاق مقر المجلس المحلي بمديرية طور الباحة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على قرار إقالته من منصبه.
 
وقال مدير عام مديرية طور الباحة بسام الحرق في بلاغ صحفي نشره المجلس المحلي على حسابه بموقع فيس بوك "إن مدير أمن المديرية المقال حسين العطري أغلق المجلس المحلي بما فيه من مكاتب تنفيذية بعد اقتحامه من قبل مسلحين يتبعونه".
 
وكانت المديرية قد شهدت صدامات بين مدير المديرية ومدير أمنها على خلفية خلافات قبلية قبل أن يتم إقالة الأخير وتعيين بديلا عنه.
 
ويرفض العطري قرار إقالته الأمر الذي يُعيق من عملية الاستلام والتسليم وممارسة المدير الجديد مهامه حتى الآن.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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