شكرا لبحثكم عن خبر الماجستير بامتياز للباحثة فضية محمد مثنى من جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد بن جمال

حصلت الباحثة فضية محمد مثنى على درجة امتياز في رسالة الماجستير الموسومة ب تصورات طلاب الدراسات العليا ومدرسيهم نحو إدماج مادة أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب في برنامج الترجمة: الاهمية، والرضا، والاقتراحات لغرض التطوير وذلك يوم السبت في كلية اللغات والترجمة جامعة عدن..

وتتكونت لجنة المناقشة من أ. مشارك د. عبدالناصر محمد النقيب رئيسا ومشرفا علميا جامعة عدن وأ.مشارك د. خالد أحمد الصومعي عضوا ومناقشا خارجيا جامعة لحج وأ. مساعد د. نادية محمد ناصر عضوا ومناقشا داخليا جامعة عدن.

بدأت المناقشة بعرض من الباحثة تطرقت فيه لموضوع رسالتها وما تضمنته من فصول ومباحث واستعراض تفصيلي لمدة 20 دقيقة.

وجرى التعليق والمناقشة من قبل اللجنة وطرح التساولات في اجواء علمية وأشادت اللجنة بمحتوى ومضمون الرسالة العلمي والجهد المبذول من الباحثة مشيرين إلى أن الرسالة تضمنت مادة علمية اقرب الى الاطروحة.

ومن جانبها أكدت الباحثة ان الملاحظات درر تتوج رسالتها ووردت على التساؤلات التي وجهت من لجنة المناقشة.

ووجهت الباحثة شكرها وتقديرها لكل من ساعدها ووقف إلى جانبها يذكر أن الباحثة احدى مدرسي كلية اللغات والترجمة .