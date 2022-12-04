شكرا لبحثكم عن خبر معالجة جديدة للخروج النهائي من السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن برنامج “مساند” لخدمات العمالة المنزلية في السعودية ، أنه بإمكان المستفيدين إصدار تأشيرة بديلة دون رسوم حكومية في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يوماً من تاريخ وصولهم إلى المملكة.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند، أن مسؤولية مكتب الاستقدام عن العمالة المنزلية التي تم استقدامها، تكون لمدة لا تزيد على 90 يوما (3 أشهر) من تاريخ قدومها إلى السعودية.

مهلة الـ 90 يوماً.

وأضافت المنصة، أنه بعد انقضاء فترة الـ90 يوما، تكون مسؤولية العامل على الطرف الثاني صاحب العمل، وذلك حسب ما هو موضح في بنود العقد، ولمزيد من المعلومات حول استقدام العمالة المنزلية يمكن زيارة الرابط https://musaned.com.sa/ar/faq.

يذكر أنه يلزم سداد رسوم التأشيرة 2000 ريال لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية،وهي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة، وسداد تكلفة الخدمة الإلكترونية 150 ريالاً غير شامل لضريبة القيمة المضافة فيما لو تم التقديم عن طريق موقع مساند إلكترونياً.