القشطة لاميتا فرنجيه تشعل مواقع التواصل بملابس جريئه وحركات اباحية خادشه للحياء ..شاهد الان

فنون - كتب ياسمين عبد العظيم في الأحد 04 ديسمبر 2022 11:01 صباحاً - نشرت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجيه، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام، وصف بالجـ.ريء والمـ.ثيـ.ر. وظهرت لاميتا في الفيديو، وهي تقوم بعرض مجموعة من الملابس الشتوية، التي تميزت بالجـ.رأة، حيث بدت في غـ.اية الإثـ.ارة.

كما لفتت الأنظار بطريقة عرضها للملابس، التي أتت ضمن إعلان ترويجي لإحدى ماركات الملابس، وبدت مفعمة بالإغراء والأناقة. ودعت فرنجيه في تعليق على المنشور متابعيها إلى الإسراع وشراء المجموعة الشتوية من الملابس التي كانت تروج لها.

وحصد المنشور أكثر من ألفي إعجاب و165 تعليق خلال أقل من 12 ساعة بعد نشره. وتفاعل المتابعون مع الفيديو على نطاق كبير، حيث أعربوا عن إعجابهم بجمال وأناقة ورشاقة العارضة اللبنانية، وعبروا عن حبهم لها. فيما اعتبر البعض الآخر أن إطلالات لاميتا دائماً ما تكون مليئة بالإثـ.ارة والإغـ.راء والجـ.رأة، وطالبوها بالتخفيف من ذلك.

https://www.instagram.com/reel/ClRoSmijpxC/