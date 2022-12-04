شكرا لبحثكم عن خبر الصحفي مقراط يؤجل مواجهة ياسر باعزب في قاعات المحاكم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة أن رئيس تحرير صحيفة الجيش الصحفي العميد علي منصور مقراط سيرد على الشكوى المقدمة به من ياسر العبد باعزب مدير الإعلام بمحافظة أبين نائب عميد كلية الإعلام بجامعة عدن ورئيس هيئة البيئه بابين أمام نيابة الصحافة والمطبوعات والإعلام الالكتروني بالعاصمة المؤقتة عدن وذلك يوم الأربعاء الموافق ٧ديسمبر الجاري..وذكر المصدر أن نيابة الصحافة وافقت على تأجيل حضورة من يوم غدا الأحد إلى الاربعاء لانشقال الزميل مقراط بمهام نزولات صحفية عسكرية مهمه

من جانبه أكد الصحفي مقراط صحة الخبر شاكرأ كل المتضامنين معه من أبناء الشعب الشرفاء الأوفياء