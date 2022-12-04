شكرا لبحثكم عن خبر مصادر اعلامية تتوقع اقالة وزير التعليم العالي خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عن قرار صارم سيتخذه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي خلال الساعات الماضية.

واكد المصدر ان الرئيس العليمي سيتخذ خلال الساعات القادمة قراراً توجيها بوقف مخصصات بعض أصحاب المنح الدراسية

مشيراً أنه أيضا سيتخذ قراراً بعزل الوزير خالد الوصابي وإحالته للتحقيق وإحالة أيضاً كل من له علاقة في مسألة التلاعب بالمنح الدراسية

هذا وطالب نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة السبت بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن من يقف وراء فساد المنح الدراسية في الخارج واستيلاء ابناء المسئولين في الشرعية على اغلبها.

واوضح باصرة في تصريح خلال الساعات الماضية بان عدد من أعضاء مجلس النواب قد اطلعوا على كشوفات المنح الدراسية والمالية الذي تم منحها مؤخرا لابناء عدد من المسئولين في الحكومة الشرعية دون منافسة.

وتابع بالقول : نحن وغيرنا من أعضاء مجلس النواب نطالب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للكشف عن من يقف وراء اصدار التوجيهات لوزير التعليم العالي بتخصيص هذه المقاعد لابناء المسئولين دون منافسة.

وامس الجمعة ضجتْ مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المنشورات الغاضبة من منحِ أبناء المسؤولين في الدولة منحاً دراسية في الخارج على حساب منهم في الوطن وأصحاب الدرجات العالية.

وأظهرت صوراً نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح تصدر أبناء مسؤولين في الحكومة الشرعية ومؤيدين لها وهم يتصدرون قائمة المنح الدراسية.

المصدر: كريتر سكاي