شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية اليمني: تدفق سلاح إيران إلى الحوثي يهدد أمن المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، السبت، إن تدفق السلاح الإيراني للحوثيين خاصة الطائرات المسيرة يشكل تهديدًا لأمن المنطقة.

وأجرى بن مبارك مباحثات ثنائية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، لاستعراض الدور الإيراني التخريبي في اليمن.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن الدعم الإيراني للحوثيين أدى لامتلاك المليشيات الإرهابية طائرات مسيرة إيرانية تفاقم الأزمة في اليمن وتهدد الأمن والسلم في المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات النفط.

وأشار إلى أن استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للمليشيات الحوثية، وتقوم باستهداف المنشآت وناقلات النفط في اليمن عن طريق المسيرات الإيرانية.

وأوضح المسؤول اليمني أن مليشيات الحوثي الإرهابية تهدف من خلال ذلك إلى فرض حصار اقتصادي على الشعب اليمني ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت البحرية الأمريكية، اعتراض سفينة صيد تحمل أكثر من 50 طنًا من القذائف الذخيرة ووقود الصواريخ قادمة من إيران لمليشيات الحوثي باليمن كثاني أضخم شحنة خلال شهرين.

وتضم الشحنة أكثر من مليون طلقة عيار 7.62 ملم، و25 ألف طلقة 12.7 ملم وما يقرب من 7 آلاف قتيل للصواريخ وأكثر من ألفي كيلو من وقود الصواريخ.

وتنتهك إيران بشكل متكرر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي الإنساني من خلال التوريد المباشر وغير المباشر للأسلحة ونقلها إلى الحوثيين في اليمن.