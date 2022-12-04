ذمار.. مقتل طبيب صيدلي داخل منزله برصاص مسلح

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل طبيب صيدلي داخل منزله بمدينة ذمار (جنوب صنعاء)، برصاص أحد المسلحين، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال مصدر مقرب من الضحية، إن د. ص "كمال مبخوت عبدالله النواب"، قتل مساء أمس الأول الخميس، داخل منزله في مدينة ذمار، برصاص أحد المسلحين.



وأضاف أن الجاني كان في منزل المجني عليه حينما أطلق عليه رصاصتين استقرت في صدرته وأردته قتيلا على الفور، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة.



وأشار إلى أن دافع الجريمة كان بسبب خلاف نشب بينهما حول قيمة سيارة، دون مزيد من التفاصيل.



وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح زادت معه حدة الجرائم الجنائية وسط تغييب ممنهج لسلطات القضاء وإنفاذ القانون.

