شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الأمريكي يعترض شحنة سلاح ضخمة في المياه اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترضت قوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، مطلع شهر ديسمبر الجاري، سفينة صيد كانت تهرب أكثر من 50 طنا من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ في خليج عمان على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن، والتي تعد ثاني أكبر شحنة أسلحة غير مشروعة يقوم الأسطول الأمريكي الخامس بمصادرتها في غضون شهر.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (نافسينت) في بيان صادر عنها، السبت، " اكتشف أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة (يو إس إس لويس بي بولير) البحرية الاستكشافية شحنة الأسلحة غير المشروعة أثناء عملية التحقق من العلم" .. مضيفة " أن أفراد البحرية الذين يعملون من القاعدة المذكورة عثروا على أكثر من مليون طلقة من عيار 62ر7 ملم و 25 ألف طلقة ذخيرة عيار 7ر12 ملم، بالإضافة إلى ما يقرب من 7000 فتيل تقارب للصواريخ وأكثر من 2100 كيلوغرام من الوقود الدافع لإطلاق قذائف صاروخية".

ومن جانبه قال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة براد كوبر "يظهر هذا الاعتراض الكبير بوضوح أن نقل إيران غير القانوني للمساعدات الفتاكة والسلوك المزعزع للاستقرار مستمر" .. مؤكدا أن القوات البحرية ستبقى مركزة على ردع وتعطيل النشاط البحري الخطير وغير المسؤول في المنطقة".