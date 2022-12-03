شكرا لبحثكم عن خبر مليون دولار يحرج صاحبه اليمني في مطار القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوقفت السلطات المصرية بمطار القاهرة امس مسئول حكومي قدم من اليمن وبحوزته مليون دولار . وأشارت المصادر إلى أن السلطات المصرية أوقفت المسؤول اليمني وقيدت المبلغ الذي بحوزته واتخذت الإجراءات اللازمة وسُمحت له عقب ذلك بالدخول إلى أراضيها .

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