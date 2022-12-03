شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس العليمي يعود إلى عدن بمفرده دون أعضاء المجلس الرئاسي ..ما الذي حصل ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، الى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من دولة الامارات العربية المتحدة بعد جولة خارجية ناجحة شملت ايضا الجزائر ومصر والاردن.

وعاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي إلى عدن وحيدا دون أعضاء المجلس الرئاسي وسط أنباء عن حل الخلافات التي كانت قائمة بينهم منذ فترة بجهود سعودية..إلا أن عودته بمفرده إلى عدن لايبشر بذلك .

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أجرى بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ خلال هذه الزيارات التي انضم اليها لاحقا اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي، مباحثات مع قادة الدول الشقيقة، والصديقة، وممثلين عن منظمات دولية، وفاعلين سياسيين ودبلوماسيين.

وبحثت الزيارات، ولقاءات على هامش القمتين العربية والمناخ، مستجدات الوضع اليمني، والدعم المطلوب للاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والاجراءات المعلنة لردع انتهاكات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، واحتواء تداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني، و الازمة الانسانية الاسوأ في العالم والامن والسلم الدوليين.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي غادر ظهر اليوم العاصمة الاماراتية ابوظبي حيث كان في وداعه وزير العدل الاماراتي عبدالله النعيمي، وسفير اليمن لدى دولة الامارات فهد المنهالي.

رافقه خلال الزيارات مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.