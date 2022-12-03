شكرا لبحثكم عن خبر إلقاء القبض على مواطن بصنعاء بتهمة الاختلاء بزوجته بأحد المطاعم ... والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ألقت عناصر من شرطة الآداب القبض على أحد المواطنين بالعاصمة صنعاء بتهمة الاختلاء بزوجته بأحد المطاعم وبدون حملهم بطاقة عائلية أو عقد زواج او أبنائهم .

وقالت مصادر أمنية للمشهد اليمني اليوم الجمعة أن هذه العناصر القوا القبض على أحد المواطنين في مطعم ريماس بالعاصمة صنعاء بعد القبض عليه متلبسا وهو يتناول الطعام في المطعم .

وأضافت المصادر أن الزوج حاول اقناع أفراد شرطة الإخلاق انها زوجته لكنهم طلبوا منه احضار عقد زواج او بطاقة عائلية وبطاقة الزوجة وعرض صورتها على أم كنان "الزينبية" المسئولة عن مطابقة الصور مع النساء .

وأكدت المصادر أن الزوج حاول اقناعهم أنها زوجته واتصال بأبنائها للتأكيد على أنها زوجته لكنهم رفضوا ذلك معتبرين أن أولاده يحاولوا التغطية على فضيحة اختلاء والدهم بامرأة غريبة .

وبعد حضور والد الفتاة تم إطلاق سراح الزوج وزوجته معتبرين الخطأ من الزوجة كونها كانت تضحك مع زوجها بشكل هستيري وتمسك يده بحرارة وانها "دلوعة" والتي تؤكد على أنها غير زوجته وفقا لتحقيقات أم كنان مسؤوله الآداب في المطعم .

وتعهد الزوج بعدم الخروج مرة أخرى لتناول الطعام بصحبة زوجته إلا بحضور أولاده وعمه وعاقل الحارة او بعد انتهاء تغير السلطة حتى يطمئن بعودته إلى منزله بالسلامة بعيد عن ابتزاز شرطة الآداب الحالية.