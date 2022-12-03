الحكومة تدعو "جروندبرج" للتدخل لإنقاذ حياة الصحفي المنصوري ورفاقه من تعذيب مليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت الحكومة اليمنية، السبت، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، للتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة الصحفي "توفيق المنصوري" ورفاقه الذين يتعرضون للتعذيب الوحشي في سجون مليشيا الحوثي.



جاء ذلك في مذكرة وجهها رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين "هادي هيج" للمبعوث الأممي.



وقال هيج، إن "مليشيا الحوثي نقلت الصحفي المختطف توفيق المنصوري ورفاقه إلى زنازين انفرادية في اغسطس الماضي، وقاموا بتعذيبهم بشكل متواصل وبطريقة بشعة تتنافى مع كل أشكال الإنسانية".



وأضاف، أن تعذيب الصحفيين تم بحضور وإشراف "رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى وأخيه شهاب المرتضى ونائبه مراد قاسم".



وتابع: "إذ ندين هذه الجريمة البشعة نطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين دون تأخير، وإيقاف مسلسل التعذيب المتواصل والمستمر تجاه الأسرى والمحتجزين وتشكيل لجنة للتحقيق العاجل في الاعتداء وضمان عدم تكراره، والسماح للأهالي بزيارة ذويهم المختطفين".





والجمعة، وجهت أسر الصحفيين المختطفين بلاغا عاجلا، قالت فيه إن الصحفي المنصوري تعرض للتعذيب الشديد داخل معسكر الأمن المركزي في صنعاء، ما أدى إلى كسر جمجمته.



وحملت الحوثي "المرتضى"، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين، حياة وسلامة الصحفي توفيق المنصوري، وزملائه عبدالخالق عمران وحارث حُميد وأكرم الوليدي".



وطالبت أسر الصحفيين فنقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية "بحماية الصحفيين والدفاع عن حقوق الإنسان، محلياً ودولياً، للتصدي لعبدالقادر المرتضى ومعاونيه والضغط لاتخاذ إجراءات تؤمن حياة ابننا توفيق وزملائه".

كما طالبت المبعوث الأممي ومنظمات الأمم المتحدة بـ"التدخل لإيقاف الممارسات القمعية والوحشية توفيق المنصوري وزملائه الصحفيين المختطفين، وإنقاذ حياتهم ونقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

