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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقيتي تهنئة إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بمناسبة احتفالات الشعب الاماراتي الشقيق بعيد الاتحاد الحادي والخمسين.

رئيس الوزراء يهنئ بعيد الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة

وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن أصدق مشاعر التهنئة والمباركة للشيخ محمد بن راشد والشعب الاماراتي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للامارات وشعبها.. منوها بما حققته الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة من إنجازات ونهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات.

واثنى رئيس الوزراء على العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين اليمني والاماراتي، والحرص المشترك على تطويرها في مختلف الأصعدة.. مثمنا جهود ومشاركة الامارات في اطار تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإسهاماتها الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمنيين.

زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، طارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي "واحة الكرامة" في العاصمة الاماراتية ابوظبي التي تخلد شهداء دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وتضحياتهم في الداخل والخارج.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس في الموقع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء الاماراتيين.

ووضع الرئيس اكليلا من الزهور امام نصب الشهيد في واحة الكرامة، ثم تجول في الموقع واستمع مع اعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى شرح من المعنيين حول محتويات الموقع الرمزي.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمة بسجل الزيارات عن عظيم الامتنان لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة "الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل نصرة بلدنا، وشعبه، والدفاع عن مصالحه الوطنية، وهويته العربية".

كما زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، طارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة ابوظبي، حيث كان في استقبالهم مدير مركز الجامع يوسف العبيدلي.

وخلال الجولة زار رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، المجاور للجامع.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تدوينة بسجل زيارات الجامع عن بالغ اعجابة بالصرح الشامخ "الذي تتلألأ به حضارتنا الاسلامية وتزهو من قلب الخليج وحاضرته ابوظبي كما اراد له الاب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه".

اضاف: "إنه تحفة معمارية مدهشة، وصرح اسلامي عالمي شامخ نجد فيه ماضينا وحاضرنا، ورسالة سلام لاتنضب، وتذكير مستحق بإرث قائد عربي من طراز رفيع".

رافقهم خلال الزيارات مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي.

شارك سفير اليمن في تونس عبدالناصر باحبيب في اجتماع المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والذي خصص لمناقشة التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة (31) للجنة المنظمات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الخطة الاستراتيجية للمنظمة 2023_2027 والاستراتيجية العربية للامن السيبراني وبناء مستقبل رقمي عربي يرتكز على الذكاء والتجديد والشمول يعزز الرفاهية والامن والريادة ويدعم التكامل الاقليمي والدولي المستدام.

وخرج الاجتماع بالعديد بالعديد من القرارات والتوصيات منها؛ تقديم خدمات مساندة فنية لفائدة الدول العربية النامية في هذا المجال وتفعيل المكتب الاقليمي للمنظمة انطلاقا من بداية 2024 وتطوير الكادر البشري في المنظمه وفتح الترشح لعضوية المجلس التنفيذي للفترة 2024_2025 على الدول العربيه الاعضاء والموافقة على مشروع قرار تمديد ولاية مدير عام المنظمه الحالي المهندس التونسي محمد بن عمر، لولاية ثالثه.