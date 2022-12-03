شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 25 مواطنا جراء إلقاء قنبلة يدوية في مسجد بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل 5 اشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرين، إصابات بعضهم خطيرة، بهجوم نفذه مسلح بقنبلة يدوية على مسجد في مديرية يبعث بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن اثناء صلاة الجمعة.

وقال مصدر أمني، ان شخصا ألقى قنبلة يدوية داخل مسجد الزيار بمديرية "يبعث" بينما كان عشرات المصلين يؤدون صلاة الجمعة، ما اسفر عن وقوع هذه الحصيلة من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر مقتل الجاني عقب اصابته في الحادثة بعدما ألقت القوات الأمنية القبض عليه.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوجود خلافات شخصية بين الجاني وآخرين مرجحة ارتفاع أعداد الضحايا، فيما لم يصدر عن السلطات الرسمية أي تعليق حتى اللحظة.