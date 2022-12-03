أبين.. مقتل قيادي في الانتقالي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في المحفد

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي في قوات المجلس الانتقالي وأصيب جنود آخرين، الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة، شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "عبوة ناسفة انفجرت، ظهر الجمعة، مستهدفة طقمًا عسكريًا يتبع قوات الحزام الأمني لمحافظة أبين في مديرية المحفد".

وأوضح المصدر، أن الانفجار أدى إلى مقتل "نادر النسري" ضابط ما يسمى بعمليات الطوارئ في الحزام الأمني التابع لقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وإصابة ثلاثة جنود آخرين.

والاثنين الماضي، أصيب خمسة جنود، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية تابعة لقوات الانتقالي، في وادي عومران يمديرية مودية، شرق محافظة أبين.

وفي أغسطس الماضي، أطلقت القوات المشتركة الحكومية وقوات من الانتقالي، عملية عسكرية لتطهير محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة.