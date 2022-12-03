شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جريمة حرب حوثية.. قصف مسجد يخلف 8 بين قتيل وجريح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل وأصيب 8 مدنيين بينهم طفلان، الجمعة، في قصف جوي شنته طائرة دون طيار لمليشيات الحوثي على مسجد أثري في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال مصدر محلي يمني، إن مليشيات الحوثي استهدفت بطائرة مسيرة مسجد "الرون" الأثري شمال مديرية حيس في الريف الجنوبي من محافظة الحديدة، وذلك في أثناء أداء المواطنين صلاة الجمعة.

وأضاف المصدر أن الطائرة الحوثية أطلقت عدة مقذوفات بشكل عمودي ومباشر على المسجد الأثري، ما أدى إلى مقتل شابين هما أيوب محمد معافا ومحمد علي نعمان وكلاهما في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

وبحسب المصدر فإن 5 مدنيين على الأقل أصيبوا في الهجوم الحوثي بينهم طفلان تحت سن الـ18 عاما، وأنه جرى نقلهم إلى المستشفى الجراحي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في مديرية المخا، غربي محافظة تعز، جنوبي اليمن.

والمصابون هم، رشيد محمد علي محمد زيد (25 عاما)، وخالد محمد علي محمد حايك (22 عاما)، علي بن علي فتيني بكاري (18 عامًا)، علي منصور محمد عبادل (20 عاما)، وسعيد قاسم علي غالب (17 عامًا).

ويعد الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية محظورا بموجب القانون الدولي ويشكل جريمة حرب.

وصعد الحوثيون أعمال العنف باليمن، حيث شنوا منذ انهيار الهدنة في 2 أكتوبر سلسلة من المجازر بتعز والحديدة بالتزامن هجمات إرهابية طالت موانئ تصدير النفط، ما أدى لتصنيفها "منظمة إرهابية".