تعز.. وفاة تربوي متأثرًا بالتعذيب الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي تربوي، اليوم الجمعة، متأثرًا بالتعذيب الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثي، في محافظة تعز، جنوب شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن التربوي "صادق البتراء" توفي متأثرًا بإصابته الذي تعرض لها نتيجة التعذيب في سجون مليشيا الحوثي، بمدينة تعز.

وحسب المصادر، فإن البتراء، كان يعمل مديرا لقسم المعلومات بمكتب التربية بمديرية التعزية، ونتيحة لرفضه إقامة أنشطة للحوثيين، تم اختطافه وتحديدًا في يونيو 2017، وزج في سجن الصالح بتعز.

وأكدت المصادر، أن التربوي صادق البتراء، تعرض لمعاملة قاسية داخل سجن الصالح التابع لمليشيا الحوثي في تعز، حيث تعرض للتعذيب عن طريق الصعق الكهربائي والضرب واستخدام وسائل قهرية بحقه.

المصادر أوضحت أن التحقيق مع الاستاذ البتراء، استمر لمدة 11 شهرًا، تم إجباره خلالها على تسجيل فيديو لقناة المسيرة تحدث عن قيامه بالتجنيد والتعاون مع "العدوان"، في اشارة للتحالف حسب زعمهم.

وبينت المصادر، أن البتراء أفرج عنه بصفقة تبادل بين الجيش والحوثيين في ديسمبر 2019، حيث خرج وصحته متدهورة خصوصًا وأنه كان يعاني من تكسرات الدم والكلى، وزادة معاناته بعد اختطافه في سجون المليشيا تدهورًا لصحته.

وتوفي العشرات من اليمنيين في سجون مليشيا الحوثي نتيجة التعذيب الذين تعرضوا له، فيما يواجه عدد آخر من المختطفين الموت البطئ داخل سجون المليشيا، وسط تواطؤ أممي ودولي.