حضرموت.. 25 قتيلاً وجريحًا بانفجار قنبلة يدوية في مسجد بمديرية "يبعث"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل 5 مواطنين، وأصيب 20 آخرين، اليوم الجمعة، بانفجار قنبلة يدوية، ألقاها مواطن على المصلين، أثناء أداء صلاة الجمعة، في مديرية يبعث، محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"،"إن مواطنًا قام برمي قنبله أثناء صلاة الجمعة، بمسجد الزيار، في مديرية يبعث، ما أودى بحياة 5 أشخاص، وإصابة عشرين آخرين".

وأفاد المصدر، أن الجاني تم القبض عليه وهو مصاب، وفارق الحياة لاحقاً.

وأكد المصدر، أن هذه الحادثة ناتجه عن خلافات أسرية.

واستنكر المجتمع الحضرمي تنفيذ مثل هذه الحوادث الدخيلة على المحافظة.