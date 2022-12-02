السعودية: مليشيات الحوثي تصر على تنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الاقتصادية باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الجمعة، أن مليشيات الحوثي تصر على تنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الاقتصادية اليمنية.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها في العاصمة الرياض مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ، بحسب تغريدة لآل جابر في حسابه بتويتر.

وقال آل جابر إنه "ناقش مع ليندركنج تعنت المليشيا الحوثية واستمرار رفضها للمقترح الأممي لتمديد الهدنة الذي سيسهم في تحسين حياة الاشقاء في اليمن".



بالإضافة إلى "إصرار المليشيا على تنفيذ عمليات ارهابية تجاه الموانئ والمنشآت المدنية الاقتصادية وممرات الطاقة والملاحة الدولية".



ولفت إلى أن اللقاء استعرض الجهود السعودية والأمريكية لدعم جهود السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني".



وجدد آل جابر دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ومقترحه لتمديد الهدنة، للوصول إلى حلّ سياسي شامل والبدء بعملية تنمية وإعمار اليمن.



وفي وقت سابق اليوم قالت الخارجية الأمريكية، إن ليندركينج أدان خلال لقائه بوزير المالية اليمني، "هجمات الحوثيين على الموانئ والتي تحرم اليمنيين من الموارد التي هم بحاجة ماسة إليها".



وفي الأشهر الأخيرة، شنّت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا، في محافظتي حضرموت وشبوة شرقيّ اليمن، وسط دعوات محلية ودولية لوقف الهجمات.

