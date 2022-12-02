بفيديو اباحي مع رجل دين .. انجي خوري خطفت جمهور سما المصري و تعلن ارتباطها ..اتفرج بالصوت والصورة

فنون - كتب امير التهامي - أعلنت الفنانة وعارضة الأزياء السورية، أنجي خوري، ارتباطها برجل دين، بعد أزمة تسريب فيديو إباحي منسوب لها.

وقالت أنجي خوري ، عبر مقطع فيديو على خاصية الستوري بحسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، أنها تعرفت على رجل دين في دبي وارتبطت به هناك.

واضافت المغنية خوري قائلة : ”بدبي تعرفت على شيخ وكنت مصاحبة له، وما اظهر على مطرح وكتير كنت خاف اصلا”.

جاء ذلك بعد انهيار الفنانة السورية أنجي خوري، على الهواء أثناء بث مباشر لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وعبرت عارضة الأزياء خوري حينها ، عن غضبها واستيائه، من تداول مقطع فيديو إباحي منسوب لها، من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت أنجي خوري، خلال بثها المباشر عبر خاصية الستوري بحسابها على موقع إنستغرام، أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو الإباحي المتداول ليست هي. حسب قولها.

وأضافت عارضة الأزياء السورية، أنه تم استبدال صورة وجه الفتاة التي تمارس الجنس في الفيديو، بصورة لها ثم انهارت من شدة البكاء

وتابعت أنجي حديثها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيلا ميديا اتركوني بحالي، عم تركبولي ألام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله".

من جهة ثانية تداول "محبو المغنية أنجي خوري" صورة جديدة لها عبر الصفحة الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام، ظهرت فيها على السرير.

وعُلق على هذه الصورة بالقول :"الحرية هي ان تكوني حرة في إختيار قيودك، التي قد تكون أقسى من قيود الأخرين".

هذه العبارة دفعت العديد من متابعي انجي خوري للإعتقاد بأنها قررت أن تفرض على نفسها قيود جديدة وتبتعد عن الناس لفترة معينة، وأن تلزم منزلها، وتغيب عن مواقع التواصل الإجتماعي، فيما خوري لم تدلي بأي تعليق حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق نشرت عارضة الأزياء السورية المقيمة في إمارة دبي، أنجي خوري، مقطع فيديو فاضح لها على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وظهرت أنجي خوري، في مقطع الفيديو، تتراقص بطريقة مثيرة جداً وهي شبه عارية، وعلقت كاتبة: "هيدا مين.. #انوج الغنوج.

وحاز مقطع الفيديو المثير للجدل، على أكثر من 2 مليون 325 الف مشاهدة، بالإضافة الى اكثر من 8700 تعليقا من قبل متابعي الفنانة وعارضة الأزياء.

كما نشرت عارضة الأزياء السورية لاحقا، صورة وصفها الكثير من المتابعين في تعليقاتهم عليها، بالفاضحة بسبب ظهورها فيها شبه عارية.