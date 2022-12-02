اليمن.. قوات الجيش تكسر هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي على مواقعه بالعكد جنوبي مأرب

كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، خلال الساعات الماضية، هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها جنوبي مأرب (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر ميدانية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي شنت في وقت متأخر من الليلة الماضية هجوماً هو الأعنف منذ أشهر على مواقع قوات الجيش في الجبهة الجنوبية بمأرب، استمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.



وأوضحت أن معارك عنيفة اندلعت إثر الهجوم الحوثي في منطقة العكد جنوب شرق جبل البلق الاستراتيجي، جنوبي مأرب، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، واستمرت لساعات.



وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي وتكبيد المليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وأشارت المصادر إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من عشرة من أفراد الجيش والمقاومة الشعبية، فيما قتل وأصيب العشرات من مليشيا الحوثي بينهم قائد الهجوم المدعو "أبو حرب".



وتأتي هذه المعارك في ظل التصعيد الذي تقوم به مليشيا الحوثي في عدة جبهات، بعد رفضها المقترحات الأممية بشأن تجديد الهدنة الأممية التي انتهت، مطلع أكتوبر الماضي.

