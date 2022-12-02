شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي جنوب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اندلعت مساء الخميس، في محافظة مأرب جنوب شرق اليمن، مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وقالت مصادر محلية: "تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة، من صد هجمات عديدة، شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية، على عدد من المناطق الواقعة جنوب محافظة مأرب".

وبحسب المصادر، التي وصفت المعارك القتالية بين الطرفين بـ "الشرسة والطاحنة"، فقد شن الحوثيون هجومهم، عبر عدة جهات في كل من منطقتي البلق الشرقي وأم ريش، الواقعتين في الجبهة الجنوبية لمأرب.

وذكرت المصادر أن العديد من عناصر ميليشيات الحوثي، سقطوا على إثر تلك المواجهات، بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى أسر عدد منهم بأيدي قوات الجيش.

كما أشارت المصادر، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بين صفوف قوات الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية، ورجال القبائل، التي تقاتل إلى جانب صفوف القوات الشرعية.

وتعد المعارك القتالية، التي شهدتها وتشهدها الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، هي الأكثر ضراوة، بين الطرفين، منذ إعلان انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.