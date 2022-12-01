رئيس مجلس النواب يصل إلى مدينة المخا الساحلية غرب تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس والشخصيات السياسية، اليوم الخميس، إلى مدينة المخا الساحلية غربي محافظة تعز.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن البركاني وصل إلى المخا لتفقد أحوال المواطنين، والمقاتلين الأبطال المرابطين في جبهات العزة والكرامة وما يحرزونه من انتصارات عظيمة ضد الميليشيات الحوثية الارهابية، والاطلاع على الجوانب التنموية والخدمية التي تشهدها مدينة المخا.



وأشارت إلى أنه كان في استقباله لدى وصوله مطار المخا محافظي تعز والحديدة نبيل شمسان، وحسن طاهر، وقيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية الأمنية.



والخميس الماضي، استقبل مطار المخا أول رحلة جوية بعد أخذ كافة إجراءات السلامة والأمان، والتأكد من جاهزية أجهزة الاتصالات والملاحة الجوية.

