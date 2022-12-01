شبوة.. شركة نفطية تفتتح عددا من المشاريع الخدمية بتكلفة 465 ألف دولار

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتحت شركة (o.m.v) النفطية وشركائها، الخميس، عددا من المشاريع التنموية والخدمية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بتكلفة 465 ألف دولار.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الشركة النفطية العاملة في قطاع(S2)، بمديرية عرماء افتتحت ثلاثة مدارس للتعليم الأساس بالمديرية، واستكمال تأهيل مدرسة بلقيس للبنات".



وسلمت الشركة، الدفعة الثانية من مواد مشروع كهرباء عرماء، تتضمن ستة وأربعين محولا متعددة القدرة و250 عمودا كهربائيا خاصة بالشبكات الداخلية للكهرباء.



كما دشنت مشروع مياه (استر) والمكون من خزان برجي وطاقة شمسية، إضافة الى مواصلة مشروع القاعة الكبرى بكلية الطب.

