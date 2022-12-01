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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس ومعه اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، طارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي "واحة الكرامة" في العاصمة الاماراتية ابوظبي التي تخلد شهداء دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وتضحياتهم في الداخل والخارج.

رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي يزورون واحة الشهداء الاماراتيين وجامع الشيخ زايد الكبير

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس في الموقع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء الاماراتيين.

ووضع فخامة الرئيس اكليلا من الزهور امام نصب الشهيد في واحة الكرامة، ثم تجول في الموقع واستمع مع اعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى شرح من المعنيين حول محتويات الموقع الرمزي.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمة بسجل الزيارات عن عظيم الامتنان لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة "الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل نصرة بلدنا، وشعبه، والدفاع عن مصالحه الوطنية، وهويته العربية".

كما زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، طارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة ابوظبي، حيث كان في استقبالهم مدير مركز الجامع يوسف العبيدلي.

وخلال الجولة زار رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، المجاور للجامع.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تدوينة بسجل زيارات الجامع عن بالغ اعجابة بالصرح الشامخ "الذي تتلألأ به حضارتنا الاسلامية وتزهو من قلب الخليج وحاضرته ابوظبي كما اراد له الاب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه".

اضاف: "إنه تحفة معمارية مدهشة، وصرح اسلامي عالمي شامخ نجد فيه ماضينا وحاضرنا، ورسالة سلام لاتنضب، وتذكير مستحق بإرث قائد عربي من طراز رفيع".

رافقهم خلال الزيارات مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

بحث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة، اليوم الاربعاء، مستجدات الوضع اليمني، والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، طارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي، وتبادل معهم النقاش حول التطورات اليمنية والعلاقات الثنائية، بما في ذلك الاصلاحات الرئاسية والحكومية، والاجراءات المنسقة لردع اعتداءات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت الاقتصادية الوطنية وتداعياتها الكارثية على الوضع الانساني، والامن والسلم الدوليين.

وفي اللقاء اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن اصدق تهانيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وللحكومة والشعب الاماراتي بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، متمنيا للدولة الشقيقة مزيدا من التقدم والنماء في ظل قيادتها الرشيدة.

كما اعرب فخامته عن خالص تقديره لمواقف دولة الامارات إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير اليمن لدى الأمارات فهد المنهالي.



وعلى صعيد اخر استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، القائم باعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشينغ، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الوكيل بجاش مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة لتمديد الهدنة وترحيبها بكافة جهود السلام والحل السياسي.. لافتا إلى ما اقدمت عليه مليشيات الحوثي في افشال الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة، وما يعكسه ذلك من عدم مبالاتها بمعاناة الشعب اليمني واستقرار المنطقة وعدم جديتها بالمضي قدما نحو إحلال السلام وسعيها لإعادة اليمن لحالة الحرب بل وتوسيع نطاقها لتشمل تهديد الملاحة في مدخل البحر الأحمر وامدادات الطاقة الدولية في اليمن والمنطقة، لافتا إلى اهمية قيام المجتمع الدولي بواجباته والعمل على تصنيف المليشيات كمنظمة ارهابية دولية.

ومن جانبه اكد السيد تشينغ، دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكل ما يضمن امن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الاممية التي تبذل في ايجاد حل سياسي شامل ينهي الازمة اليمنية.