الخليلي يبارك للرئيس بعيد الاستقلال

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يزيد بن سلمان - شبوة - العميد الخيلي : الـ 30 من نوفمبر يوم مجيد اشرقت شمسه على ارضنا بعد نضال مرير وتضحيات قدمها شعبنا عدن . خاص بعث العميد محمد حسين الخيلي قائد قوات الطوارئ والدعم الأمني - امن عدن تهنئه الي الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والى كافة شعب الجنوب بمناسبة الذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد نص برقية التهنئة. الاخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حفظك الله .. اتقدم الى معاليكم با التهاني الحاره والى شعبنا الجنوبي البطل بمناسبة 30 نوفمبر المجيد ذكرى عيد الاستقلال المجيد الذي اشرقت شمسه على ارضنا بعد نضال مرير وتضحيات جسام قدمها شعبنا. كما انقل لكم تهاني ضباط وجنود قوات الطوارئ والدعم الأمني في عدن وهم في حالة إستعداد دائم للحفاظ على الأمن والاستقرار . سيدي القائد نحن في قوات الطوارئ والدعم الأمني ثابتون على العهد لتنفيذ توجيهاتكم . اسال الله تعالى أن يحفظكم . العميد محمد حسين الخيلي قائد قوات الطوارئ والدعم الأمني عدن

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