شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب اليوم في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تعاملات الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تزامنًا مع صعود "النفيس" عالميًا وتراجع الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر



وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر قفزة قياسية عقب إعلان تطبيق سعر صرف مرن على الجنيه المصري في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعن سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم، فيصل سعر الضريبة والدمغة والمصنعية على جرام الذهب في مصر إلى 150 جنيهًا، فيما تقدر المصنعية على الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بسعر 60 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 1691.5 جنيه للشراء، و1702.75 جنيه للبيع، مقابل 1674.25 جنيه للجرام عند الشراء، و1685.75 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس الأربعاء، حسب منصة "آي صاغة" لرصد أسعار الذهب وتداوله.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر خلال تعاملات صباح الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 1268.5 جنيه للشراء، و1277.25 جنيه للبيع، مقابل 1255.75 جنيه للشراء، و1264.25 جنيه للبيع، في ختام تعاملات أمس.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ليصل إلى مستوى 1480 جنيهًا للشراء، و1490 جنيهًا للبيع، مقابل 1465 جنيهًا للشراء، و1475 للبيع أمس.

وعن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية تتم إضافة من 80 إلى 150 جنيهًا على كل جرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 13065 جنيهًا

وعن سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي BTC سجل 13015 جنيهًا.

وسعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC سجل 6510 جنيهات.

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1775.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1788.90 دولار للأوقية.

وقال باول مساء الأربعاء إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الرفع المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية.

وتشير التوقعات إلى رفع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه المقبل في ديسمبر/ كانون الأول أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل جاذبية المعدن النفيس وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. وأنهى الذهب معاملات نوفمبر/ تشرين الثاني مرتفعا بأكثر من 8% وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو/تموز 2020.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كشوف رواتب القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع أن تصدرها وزارة العمل غدا الجمعة والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.26 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1038.46 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6% إلى 1892.35 دولار للأوقية.

سجلت أسعار الذهب اليوم في الأردن ارتفاعا في تعاملات الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، استجابة لتحرك مماثل بسوق الذهب العالمي.

وشهدت أسعار الذهب اليوم عالميا انتعاشا اليوم، وسط تفاؤل باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض حجم الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة، وهو أمر يعد مؤشرا إيجابيا على النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الطلب على الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 40.67 دينار (57.33 دولار)، مقابل 40.4 دينار خلال تعاملات أمس حسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا بالأسواق) اليوم الخميس بنحو ملحوظ ليصل إلى 35.58 دينار (50.17 دولار) مقابل 35.35 دينار خلال تعاملات اليوم السابق.

وانتعش سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عند 30.5 دينار أردني (43.00 دولار)، مقارنة بـ 30.3 دينار خلال تعاملات أمس الأربعاء.

أما سعر الجنية الذهب فقد بلغ خلال تعاملات اليوم الخميس 284.66 دينار (401.33 دولار)، فيما بلغ سعر أوقية الذهب 1265 دينارا (1783 دولارا).

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس.

وجاء هذا الارتفاع بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل من السابق.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1775.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% لتبلغ نحو 1788.90 دولار للأوقية.

وقال باول أمس الأربعاء إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الرفع المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية.

ويتوقع المستثمرون في السوق الآن بنسبة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه المقبل في ديسمبر/كانون الأول أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.