إصلاح حضرموت يستنكر اعتقال قوة عسكرية للقيادي "عوض الدقيل" ويطالب بسرعة إطلاق سراحه

المنامة - ياسر ابراهيم - استنكر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت مساء الاربعاء، ما تعرض له القيادي في الحزب "عوض أحمد الدقيل"، واحتجازه بشكل غير قانوني؛ داعياً إلى سرعة الإفراج عنه.



وطالب الإصلاح في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، المحافظ مبخوت بن ماضي باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنه؛ محملاً الجهات التي اعتقله المسؤولية الكاملة عن سلامته.



وقال إن "القيادي الدقيل تم احتجازه من قبل جنود نقطة الشقين في منطقة بروم يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، وهو عائد من مدينة عدن في باص النقل الجماعي وتم اقتياده مغطى الرأس إلى معسكر الربوة".



وذكر، أنه تم التواصل مع الاخ محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة والاخ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللذان أكدا على بذل الجهد لحل المشكلة.



وحث الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة إدانة ما حصل من تصرف ضد هذه الشخصية السياسة والنقابية والاجتماعية المعروفة.



وطالب جميع الأهالي بحضرموت بكافة توجهاتهم وانتماءاتهم وقبائلهم وفصائلهم إلى التحرك الجاد والعاجل للوقوف أمام هكذا مخالفات قانونية واستنكارها ومنع تكرارها مستقبلاً في حق أبناءهم وكذلك المنظمات الحقوقية والقانونية في الداخل والخارج للقيام بواجبها تجاه مثل هذه الانتهاكات.



يُشار إلى أن القيادي في إصلاح حضرموت "عوض الدقيل" سبق وأن اعتقل في سجون الإمارات بعدن دون مبرر أو مسوغ قانوني.

