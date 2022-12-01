شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثي يقصف الموانئ.. الجيش اليمني يكشف آخر التطورات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الجيش اليمني، الأربعاء، عن أن مليشيات الحوثي تتجهز بدعم من الحرس الثوري الإيراني لشن هجمات جديدة على الموانئ والمنشآت النفطية والسفن.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، إن مليشيات الحوثي الإرهابية تواصل تهديداتها حول قصف الموانئ والسفن النفطية في محافظة حضرموت في انتهاك صارخ للقوانين الدولية الإنسانية.

وأكد المتحدث العسكري، في بيان، أن الدفاعات الجوية للقوات اليمنية تصدت لاعتداءات إرهابية شنتها المليشيات الإرهابية بدعم من الحرس الثوري الإيراني على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، منها إسقاط 3 طائرات فيما أصابت رابعة أخرى منصة تصدير النفط.

كما تمكنت الدفاعات الجوية لقوات العمالقة في محافظة شبوة من إسقاط 3 طائرات مسيرة، كانت في طريقها لاستهداف ميناءي قنا والنشيمة في المحافظة.

وأشار مجلي إلى أن الجيش اليمني دمر وأسقط 6 طائرات دون طيار لمليشيات الحوثي في مأرب منها أربع طائرات مسيرة متفجرة وطائرتا تجسس.

ولفت إلى أن الجيش اليمني يواصل صد الهجمات والعمليات الهجومية الحوثية في محافظات حجة ومأرب وتعز، مؤكدًا أن الفرق الهندسية تعمل على إزالة الألغام الحوثية والتي زرعت بكثافة في الطرقات والمزارع ومنازل المواطنين.

وقال المتحدث العسكري إن قوات الجيش اليمني ترد على مصادر النيران المعادية وتستهدف تحركات وتعزيزات مليشيات الحوثي من خلال العمليات القتالية التي دمرت عددًا من الأسلحة ومعدات الحفر والتحصينات الهندسية ما كبد المليشيا الخسائر فادحة.

ويأتي تصريحات المسؤول العسكري عقب 3 هجمات حوثية ضربت ميناء "الضبة" في حضرموت، فيما طالت 3 عمليات أخرى موانئ "رضوم" و"قنا" بشبوة المجاورة وذلك منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول ما أدى لوقف تصدير اليمن للنفط.

وأعلنت مليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت الموانئ النفطية وتوعدت باستمرارها لتشمل موانئ النفط والمنشآت والسفن.

وأمس الثلاثاء، وجهت الحكومة اليمنية، برفع الجاهزية العسكرية والأمنية للتعامل مع هجمات وتهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا.