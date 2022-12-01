شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العليمي يبحث مع محمد بن زايد سبل تعزيز وحدة اليمن واستقراره والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رحب خلال اللقاء الذي جرى الأربعاء، في قصر الشاطئ، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، واطلع منه على آخر المستجدات على الساحة اليمنية.

كما بحث الجانبان سبل دعم السلام في اليمن وتخفيف المعاناة عن شعبه وتحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والبناء.

من جانبه هنأ الدكتور رشاد العليمي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، متمنيًا لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وأعرب العليمي عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال، مثمنًا الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن وشعبه على مختلف المستويات.