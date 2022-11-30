اندلاع حريق في مخيم للنازحين والمهاجرين الأفارقة بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - شب حريق هائل صباح اليوم الأربعاء، في مخيم للنازحين والمهاجرين غير الشرعيين في ساحل أبين بمديرية خورمكسر شرق العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقال شهود عيان لـ "يمن شباب نت"، إن الحريق التهم عددا من الخيام بما فيها من ممتلكات تخص النازحين والمهاجرين الأفارقة دون أن تتدخل طواقم الدفاع المدني.



وأضافوا أن دوريات عسكرية تتبع مليشيا المجلس الانتقالي نزلت إلى موقع الحريق وباشرت بتطويق المكان ونقل النازحين والمهاجرين إلى موقع آخر لم يُكشف عنه خلال النقل.



ولم تصدر السلطات أي توضيحات بخصوص الحريق في المخيم الذي يقع قُبالة ساحل أبين أحد أهم الوجهات السياحية في العاصمة المؤقتة عدن.

