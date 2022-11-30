هيفاء وهبي جننت الشباب بقميص النوم في غرفة نومها عندما تحول مشهد المعاشرة الي حقيقة ..اتفرج بالصوت والصورة

بيروت - ثريا شاهين - ظهرت النجمه هيفاء وهبي في عده افلام سينمائيه مصريه ولقد نجاح كبير جدا وكان اشعرها الذي يحتوي على عده مشاهد جريئه جدا حيث شاركت في فيلم دكان شحاته مع الفنان الكبير عمر سعد كبيرا بسبب مشاهدتها للغايه في دكان شحاته حيث ظهرت لهيفاء وهبي وهي على السرير بدون ملابس وكذلك اشتهرت افلامها من الملابس المكشوفه حيث شاركت في فيلم حلاوه روح والتي اثاره حولها بطريقه في غايه الروعه.

تداولات رواد المواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب من فيلم دكان شحاته والتي كان فيه عمر سعد يعتلي فيه هيفاء وهبي في احد المشاهد التي قامت في غرفه النوم عندما تحول المشهد الى حقيقه حيث كانت ترتدي فستان من اللون الوردي المشجر بدا يتبدل بطريقه ساخنه جدا وطريقه في غايه الجراه والرفعه وفي مقطع اخر ظهرت الفنانه هيفاء وهبي وهي زوجتي اخيه حيث كان قالت هيفاء وهبي ان مشهدها يتحول الى حقيقه ومشهد الاغتصاب التي تعرضت له في دكان شحاته.

مؤخرا النجم هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي مسابقه اطلالاتها في موسم الرياض والتي تعرضت الى عده تنمر ولكن سرعان مخرجت النجمه الغنائيه هيفاء وهبي باطلالات في رعايه الروعه والجمال حيث تبرز رشقتها أنوثتها وجمال جسدها المتناسق.