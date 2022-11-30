مصرع ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي بانفجار عبوة ناسفة غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مقتضب على فيسبوك، إن ثلاثة من عناصر المليشيا الإرهابية، لقوا مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة كانوا قد زرعوها في وقت سابق بمنطقة الجبيرية بالعنين في عزلة بلاد الوافي بجبل حبشي غرب المدينة.



وتعد مديريات غرب وسواحل تعز من أكثر المديريات تلوثاً بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بهدف إعاقة عملية تحرير تلك المناطق وإلحاق أكبر خسائر بالمدنيين الرافضين لاحتلال المليشيا لمناطقهم.

