كانا ينويان السفر للعلاج في الأردن.. - قوات الانتقالي تعتقل مواطن من أبناء إب وزوجته لحظة وصولهما مطار عدن الدولي

تواصل قوات أمن مطار عدن الدولي التابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا، لليوم الثالث على التوالي، اعتقال مواطن وزوجته من أبناء محافظة إب، كانا ينويان السفر للخارج من أجل العلاج.



وقالت مصادر حقوقية، إن أمن مطار عدن (انتقالي)، اعتقل يوم الاثنين 28 نوفمبر الجاري، مواطن وزوجته من مطار عدن أثناء ما كانا ينويان السفر إلى الخارج للعلاج.



وذكرت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، في تغريدة على تويتر، أن أمن مطار عدن، اعتقل "مسافر من أبناء محافظة اب يدعى عبده علي عبدالكريم طه برفقة زوجته في مطار عدن بتاريخ28/11".



وأضافت: "كانا الزوجين في طريقهما الى الاردن للعلاج".



ودعت الحقوقية الصراري، "السلطات المحلية والتنفيذية للأمن والداخلية للتدخل للأفراج عنهما نظرا لاختفاء اخبارهم منذ اعتقالهما".



يُشار إلى أن مليشيا الانتقالي بعدن سبق وأن اختطفت عدداً من المسافرين من أبناء محافظتي إب وتعز، وذلك بغرض الابتزاز المالي وفق تقارير حقوقية بهذا الشأن.

