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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، برقية تهنئة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة وإلى كافة أبناء الشعب اليمني.

جاء فيها..

رئيس مجلس النواب يرفع برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالذكرى 55 للاستقلال الوطني



تحل علينا الذكرى الخامسة والخمسون للاستقلال الوطني، التي انتزعت فيها الإرادة الوطنية اليمنية قرارها من المستعمر البريطاني يوم الثلاثين من نوفمبر 1967، كحصيلة تاريخية لملحمة نضالية، تكامل فيها الكفاح المسلح والنضال منذ اندلاع شرارة الثورة المجيدة من على جبال ردفان يوم الـ 14 من أكتوبر 1963، وبهذه المناسبة المجيدة أبعث إليكم نيابة عن زملائي في هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضائه وإلى الإخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ومن خلالكم إلى جماهير شعبنا اليمني العظيم والصامد في مواجهة الأنقلاب الحوثي الارهابي المدعوم إيرانيًا.

أخي الرئيس إن هذه المناسبة تأتي وأنتم تقودون بلدنا في ظروف غير مسبوقة من الانقلابات والفوضى، والتعدي على الشرعية، وفي زمنٍ هو الأسواء منذ الاستقلال وحتى اليوم، حيث تتعرض الثورة اليمنية لتحديات كبيرة ينبغي على شعبنا تحت قيادتكم مواجهتها بكل عزيمة وإصرار، فالأمر جلل، والمهمة صعبة ونثق بقدرتكم وزملائكم على قيادة السفينة إلى بر الأمان بعون الله وتوفيقه، وثبات كل المخلصين الأوفياء لوطنهم.

إن معركتنا في مواجهة عصابة الحوثي الارهابية وإيران التي يشاركنا فيها حلفاءنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة معركة مصيرية، ليس من سبيل أمامنا سوى خوضها، دفاعًا عن الحق، حق شعبنا في العيش بكرامة وحرية، في مواجهة الإدعاء بحقوق إلهية في الحكم، وخرافات قادمة من الماضي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن الوفاء لشهداء أكتوبر وسبتمبر يتجلى في الدفاع عن القيم التي استشهد فيها الأبطال في معركة الاستقلال والتحرر والتي ظهرت جليًا في أعين الرعيل الثوري نهجًا واضحًا، حين خطه لهم قادح شرارة الثورة وفادي الاستقلال الأول الشهيد غالب بن راجح لبوزة الذي سال دمه على قمم ردفان فاشتعل جذوةً تهدي كل الثوريين الزاحفين لمقاومة الاحتلال البريطاني.

تحية إجلال وتقدير لأبطال القوات المسلحة الصامدين في خطوط المواجهة، والرحمة لشهدائنا، والشفاء العاجل لجرحانا، والله ينصركم.

عبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، عن الشكر والامتنان، ما يقدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية من دعم سخي لجهود الحكومة والوزارة من اجل الحفاظ على التراث الثقافي اليمني كتراث ثقافي انساني، من خلال تأهيل وتطوير المنشآت والمرافق الثقافية، وحماية الآثار التاريخية من الاضرار الطبيعية، وتأهيل القدرات اليمنية في هذا المجال.

واكد الوزير الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان تدشين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مشروع ترميم قصر سيئون في محافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» يهدف إلى المساهمة في دعم الحكومة لحماية الآثار والمناطق التاريخية المعرضة للخطر..معبرًا عن شكره للمشرف العام على البرنامج سفير المملكة لدى بلادنا محمد آل جابر، وفريق العاملين في البرنامج، الذين يعملون كخلية نحل لإسناد جهود الحكومة في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات ورسم البسمة في وجوه اليمنيين في مختلف المناطق المحررة.

وأشار الوزير الارياني إلى أن مشروع ترميم قصر سيئون ضمن (224) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في (7) قطاعات أساسية هي (التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية) بالإضافة إلى البرامج التنموية، واهمها مستشفى عدن الذي سيتم افتتاحه رسميًا خلال الفترة القليلة القادمة ويعتبر من أكبر واهم المشاريع التي ستخدم المواطن اليمني وتخفف من مشقة وتكاليف السفر للخارج لتلقي العلاج.

ولفت إلى أن الجهد الاستثنائي الذي يبذله البرنامج ليس غريبا، فهو امتداد للمواقف الاخوية الصادقة والنبيلة للمملكة وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإسناد اليمن واليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

ونوه الارياني بدعم قيادة المملكة اللامحدود لليمن على مختلف الأصعدة، في الوقت الذي يواصل نظام طهران الارهابي إرسال الصواريخ والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة لقتل اليمنيين وزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد خطوط الملاحة وامدادات الطاقة، والسلم والامن الإقليمي والدولي.

وأعرب عن سعادته لحضور توقيع مشروع إعادة تأهيل قصر سيئون التاريخي بمحافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتنفيذ منظمة "اليونسكو"، بأيدي عاملة يمنية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمتاحف، ودعم لوجستي وفني من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وعبر الارياني عن الشكر والتقدير لوزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية بقيادة وزير الثقافة سمو الأمير بدر بن فرحان آل سعود، وللمشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن السفير محمد آل جابر، لتلبيتهم الكريمة طلب الحكومة اليمنية بتمويل مشروع اعادة تأهيل قصر سيئون التاريخي بمحافظة حضرموت، المكون من سبعة طوابق و(٤٥) غرفة.

وأكد الوزير الارياني، إن قصر سيئون يعد من أحد المعالم التاريخية الهامة في اليمن، ومن أندر القصور الطينية القائمة اليوم على مستوى العالم، بتخطيطه وتصميمه وهندسته النادرة، الصامدة في وجه أعاصير الزمن منذ ما يزيد عن خمسمائة عام، وهو ما يعكس إبداع ابن اليمن في فنون العمارة القديمة.

وقال "إن قصر سيئون التاريخي واحدًا من المباني التاريخية، وهناك الكثير من المواقع الاثرية والمعالم التاريخية الاخرى المنتشرة على الاراضي اليمنية وتتعرض للعديد من المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية الناتجة عن الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران".

وتطرق الارياني إلى ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي اتخذت من المباني والمواقع الاثرية والتاريخية مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة لإدارة معركتها ضد الدولة والشعب اليمني وتاريخه وهويته..موضحًا أن توقيع اتفاقية إعادة تأهيل قصر سيئون التاريخي بدعم وتمويل كريم من الاشقاء في المملكة، يأتي في وقت غاية في الأهمية، لإن أحد اسوار القصر تعرض قبل فترة وجيزة للانهيار بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت على مدينة سيئون المصاحبة لتغير المناخ.

واعتبر الارياني أن البدء في عملية إعادة تأهيل القصر سيساهم في الحد من الأضرار التي لحقت به خلال الفترة الماضية، ويعمل على تقوية نقاط الضعف الموجودة ويزيد من قدرته على المقاومة والتحمل.