شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جريمة حوثية جديدة بطريقة داعش.. قتل شاب والتمثيل بجثته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقدمت مليشيات الحوثي على قتل شاب والتمثيل بجثته في محافظة إب، وسط اليمن وذلك على خطى تنظيم داعش الإرهابي.

ووقعت الجريمة في مدينة يريم شمال محافظة إب، الثلاثاء، بعدما فتحت عناصر حوثية بقيادة "أبو حرب غلاب" النار على الشاب "أحمد واصل"، وهو عامل في إحدى المحالات، حسب مصدر حقوقي.

وذكر المصدر أن المسلحين الحوثيين لم يكتفوا بقتل الشاب، الذي رفض دفع الجبايات للمليشيات بل أقدموا بالتمثيل بجثته وتشويه وجهه.

وأحدثت الجريمة صدمة عنيفة في مدينة يريم، ودفعت عشرات المواطنين للخروج في احتجاجات حاشدة تنديدا بالجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيات الحوثي.

وردد المحتجون هتافات تطالب بإلقاء القبض على الجاني، وأخرى تطالب برحيل مليشيات الحوثي من بينها "لا حوثي بعد اليوم"، فيما قام عناصر المليشيات في ما يسمى "أمن يريم" بتفريق المحتجين بقوم السلاح.

وأقدمت "مليشيات الحوثي باعتقال أكثر من 200 مواطن من أبناء مديرية يريم بعد خروجهم في مظاهرات للمطالبة بتسليم القيادي الحوثي "أبو حرب" المقرب من مما يسمى "مدير أمن يريم" المدعو "أبو عطان"، وفقا للمصدر.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي بعد قتل الشاب بشكل وحشي زجت قرابة 200 مواطن من الغاضبين المطالبين بمحاسبة الجناة في سجن انفراد وبشكل جماعي في جريمة إنسانية مركبة.

ونددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالجريمة واعتبرتها "جريمة نكراء تعكس الصورة الوحشية لمليشيات الحوثي الإجرامية".

وقالت "ندين ونستنكر بأشد العبارات العمل الإجرامي الذي قام به القيادي الحوثي أبو حرب بمديرية يريم في إب بقتل المواطن أحمد عبدالله واصل (25 عاما) والتمثيل بجثته بطريقة وحشية وقمع الغاضبين واعتقالهم".

وتعمل مليشيات الحوثي على ارتكاب الجرائم الصادمة والعنيفة، وذلك بهدف بث الرعب والخوف وإخضاع الناس لمشروعها الطائفي، حيث سجلت التقارير آلاف الجرائم الإرهابية المماثلة التي يقترفها الحوثيون ضد الخصوم منذ الانقلاب أواخر 2014.