مسلحون ملثمون يخطفون موظفا في مستشفى أطباء المنار في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - خطف مسلحون ملثمون في مدينة إب موظفا رفيعا في مستشفى أطباء المنار وسط مدينة إب دون معرفة مصيره أو أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه.



وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت" إن مسلحين ملثمين خطفوا نصار القفاز مدير التموين الطبي بمستشفى أطباء المنار أمس الأول من وسط المدينة ونقلوه إلى مكان مجهول.



وبحسب المصدر فإن أسرة القفاز لا تعرف أسباب الخطف ولا مكانه ولا المطالب التي دفعت الخاطفين الملثمين لخطفه وتخشى على سلامته.



ولم تعلن مستشفى أطباء المنار أي بيان أو معلومات بشأن الجريمة فيما يتخوف زملاء القفاز على سلامته.



واستولت مليشيات الحوثي قبل أكثر من سنة على مستشفى أطباء المنار من مالكها فخري الرياحي وكانت أكبر مستشفى خاص بمحافظة إب وحول اسمها من مستشفى المنار إلى مستشفى أطباء المنار، وعينت إدارة جديدة للمستشفى بما فيها الإدارة المالية.

